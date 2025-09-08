Попередня версія ракети, M51.3, розроблялася з 2014 року.

У Франції почали розробляти нову версію міжконтинентальної балістичної ракети M51. Вона призначена для стратегічних підводних човнів. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню на своїй сторінці в соцмережі X.

"Наша автономна і суверенна стримувальна здатність є наріжним каменем нашого оборонного інструментарію", - написав він.

Як пише Defense Express, одними з головних особливостей M51.4 стануть більша дальність, висока точність і можливість ще ефективнішого проходження через ворожі системи протиракетної оборони, порівняно з M51.3.

У виданні нагадали, що M51.3 розробляли з 2014 року, а її виробництво має розпочатися тільки цього року. Тому нова версія ракети може бути запущена у виробництво приблизно у 2036 році.

В Opex360 повідомили, що на модернізацію французької міжконтинентальної балістичної ракети закладається близько 7,5 млрд євро. Про це говорить бюджетний запит на поточний рік.

Також журналісти додали, що перший підводний ракетоносій Франції, який наразі розробляють за проєктом SNLE 3G, має надійти на озброєння приблизно 2035 року. Це співвідноситься з очікуваним терміном розробки нової версії міжконтинентальної балістичної ракети.

У виданні додали, що SNLE 3G має нести по 16 балістичних ракет. План будівництва цих стратегічних підводних човнів передбачає створення чотирьох одиниць, а також їхній термін експлуатації до 2090-х років.

США можуть побудувати нові шахти для ядерних ракет Sentinel

Раніше генерал-лейтенант Повітряних сил США Ендрю Гебар повідомив, що для будівництва сотень нових ракетних шахт для програми LGM-35A Sentinel доведеться купувати приватні володіння. За його словами, всі шахти не помістяться на федеральних землях.

На думку Гебара, такий підхід дасть змогу уникнути затримок, пов'язаних із переобладнанням наявних шахт. Водночас флот старих ракет Minuteman III тимчасово залишиться на бойовому чергуванні.

