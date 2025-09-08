Макрон призначить нового прем'єр-міністра найближчими днями.

У Франції законодавці проголосували за відставку премʼєр-міністра Франсуа Байру та його уряду. Байру було оголошено вотум недовіри.

Як повідомляє CNN, це рішення занурює країну в нову політичну кризу. Франція залишається без уряду в період зростаючого економічного тиску і геополітичної напруженості.

"Загалом 364 депутати проголосували проти Байру і 194 проголосували за нього після того, як він оголосив голосування в спробі просунути непопулярний план економії в розмірі 44 млрд євро (51 млрд доларів), який включав скасування двох державних свят і заморожування державних витрат. 364 голоси проти Байру значно перевищили поріг в 280 голосів, необхідний для відставки уряду", – йдеться у матеріалі.

Уряд Байру пропрацював 9 місяців. Тепер премʼєр має подати заяву про відставку президенту Франції Еммануелю Макрону. Відхід прем'єр-міністра залишає Макрону небагато прийнятних варіантів, додають журналісти.

Чого чекати в майбутньому

Автори матеріалу зазначають, що перспектива відставки Байру ще до голосування спричинила заклики про відставку Макрона. Сам президент обіцяв допрацювати свій термін до кінця.

"Лідерка ультраправих Марін Ле Пен вимагає розпустити парламент, але нові вибори майже напевно зміцнять її партію і ще більше роздроблять французький парламент. Іншим варіантом для Макрона було б призначення тимчасового уряду на час пошуку нового прем'єр-міністра", – додають журналісти.

Фаворитами на цю посаду, імовірно, могли б стати міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню та міністр юстиції Жеральд Дарманін.

Тим часом Reuters із посиланням на Єлисейський палац повідомляє, що Макрон призначить нового прем'єр-міністра найближчими днями.

