На відміну від перших місяців президентства Трампа, зараз Кремль навіть не намагається прикидатися, що зацікавлений у мирній угоді.

Російський диктатор Володимир Путін після повернення з Китаю, де він зустрівся з Сі Цзіньпіном, розпочинає новий етап війни проти України. Днями Москва здійснила найбільшу повітряну атаку від початку вторгнення.

The Times нагадує, що цієї неділі під час чергової атаки РФ було уражено урядову будівлю в Києві, що стало першим таким випадком за понад три роки повномасштабної війни. Прихильники "жорсткої лінії" давно закликали Кремль атакувати "центри прийняття рішень" в Україні. Про такі наміри говорив і сам Путін.

Хоча досі залишається незрозумілим, чи будівля Кабміну була уражена безпосередньо ракетою чи дроном чи їх уламками, цей факт можна розглядати, як символ нового етапу війни.

"Хоча Путін ніколи не страждав від сумнівів у собі, після повернення з Пекіна, де він заявив, що відносини Росії з Китаєм перебувають на "безпрецедентно високому рівні", його характерна самовпевненість помітно зросла", – йдеться у матеріалі.

Автори нагадали, що у Пекіні Путін в компанії Сі Цзіньпіна та північнокорейського диктатора Кім Чен Ина спостерігав за масштабним військовим парадом. І це стало першим випадком, коли лідери цих трьох країн зібралися разом з часів початку Холодної війни. Аналітики вважають невипадковим той факт, что правитель РФ отримав місце праворучі від Сі.

Видання зазначило, що, на відміну від КНДР, Китай не відправляв свої війська на війну. Проте Пекін підтримав Москву дипломатично та не підкорився західним санкціям проти Росії. А минулого тижня в Кремлі заявили про попередню домовленість з КНР щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру 2".

"У пʼятницю на запитання про те, чи Схід чи Захід отримає глобальну перевагу в майбутньому, Путін відповів, що світ буде "багатополярним", що означає поділ світу на окремі сфери впливу. Це давно є метою Кремля. На відміну від перших місяців другого терміну президента Трампа, Кремль навіть не намагається прикидатися, що зацікавлений у мирній угоді", – додає The Times.

Видання The Telegraph стверджує, що Путін став на шлях до ескалації війни. Стверджується, що удар по будівлі Кабміну міг статися з трьох причин. Однією з них автор називає спробу Росії "випробовувати межі рішучості Заходу".

Тим часом The Sun пише, що РФ може вторгнутися в "ахіллесову п'яту" НАТО – Сувалкський коридор, який з'єднує Польщу і країни Балтії. Він розташований поруч із Калінінградською областю та Білоруссю. Такий крок фактично відрізав би країни Балтії від союзників по НАТО.

