Франція оголосила про масштабну модернізацію стратегічного радару "Nostradamus" (назва розшифровується, як NOuveau Systеme TRAnshorizon Décamétrique Appliquant les Méthodes Utilisées en Studio), розташованого на території колишньої авіабази Дре-Лувільє ВПС США в департаменті Ер-е-Луар. Про це повідомив ресурс Defense Romania з посиланням на Міністерство оборони Франції.

Повідомляється, що Міністерство збройних сил Франції оголосило про масштабні інвестиції в радіолокаційну систему "Nostradamus". Зазначається, що технологія була задумана в 1990-х роках, але довго залишалася в тіні.

"Рішення, опубліковане 5 вересня, є не просто програмою модернізації, а чітким сигналом для Європи: Франція бере на себе ініціативу в розробці власних засобів раннього виявлення, здатних протистояти балістичним та гіперзвуковим загрозам, які змінюють геостратегічний ландшафт", - пише видання.

Зазначається, що на території французького департаменту Ер-е-Луар розташовані важливі об'єкти: три гілки радіолокаційних антен "Nostradamus", кожна завдовжки 140 метрів.

Defense Romania пояснило, що ця система, розроблена ONERA (Французькою аерокосмічною лабораторією), є єдиним європейським загоризонтним радаром. Її революційна технологія працює шляхом відбиття високочастотних радіохвиль від іоносфери - області, розташованої на висоті понад 60 кілометрів. Таким чином, хвилі оминають кривизну Землі, дозволяючи вести спостереження на тисячі кілометрів, від Північного моря до Уралу, без необхідності механічного обертання антен.

Наголошується, що спочатку система була розроблена для моніторингу загроз, що виходили з колишнього Радянського Союзу, але була закинута після закінчення Холодної війни. Як пише видання, у контексті війни в Україні та конфлікту в Газі, а також дедалі прагматичнішої позиції Сполучених Штатів, Франція хоче зміцнити свою стратегічну автономію.

"Майже 12 гектарів антен, розташованих у формі зірки, дозволяють радару контролювати величезний об'єм у кілька мільйонів кубічних кілометрів, від землі до висоти 250 кілометрів. Система "Nostradamus може виявляти різноманітні загрози, від звичайних літаків до балістичних ракет з кількома боєголовками, гіперзвукових ракет і навіть нетрадиційних об'єктів, таких як висотні аеростати. Китайський аеростат вже пролетав над повітряним простором США у 2023 році, що підкреслює актуальність таких можливостей", - йдеться у статті.

