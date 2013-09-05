У жителя Дніпропетровська вилучили арсенал зброї

У Жовтневому районі Дніпропетровська 4 вересня в ході санкціонованого обшуку у 40-річного місцевого жителя вилучили арсенал вогнепальної зброї, 1 кг тротилу та саморобний вибуховий пристрій.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, зброю та вибухівку громадянин зберігав у себе вдома та в гаражі.

Зокрема вилучено гвинтівку Мосіна зразка 1896 року, рамку зі стволом від німецького кулемета часів Великої Вітчизняної війни зразка 1934 року, пістолет калібру 9 мм, пістолет калібру 7,65 мм, кулемет Дегтярьова, запчастини до зброї різних країн та зразків, інструменти для переробки та виготовлення зброї та майже 100 набоїв до пістолета та кулемета зі слідами корозії без маркування.

Крім того, за даними ВЗГ, «у гаражі громадянина було вилучено пластикову пляшку з порошкоподібною вибуховою речовиною «тротил» вагою 1 кг, саморобний вибуховий пристрій, запчастини до різної зброї».

Слідчий відділ Дніпропетровського міського управління міліції вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

Вилучені боєприпаси направлені на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУМВС України у Дніпропетровській області.