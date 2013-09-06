Українського вченого звинувачують в шпигунстві

08:26, 06 вересня 2013
Кримінал
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Дані передавав у Китай

Харківського вченого Володимира Чумакова звинувачують у шпигунстві на користь Китаю. Перше засідання суду мало відбутися в четвер, 5 вересня, пишуть "Вести".

Дослідника звинувачують у передачі Китаю інформації про електродинамічні прискорювачі, рельсотрони, за допомогою яких, зокрема, можна створити штучний метеорит.

Чумаков свою провину заперечує. Він стверджує, що нібито просто реферував відкриту інформацію зі статей в Інтернеті. У той же час, начальство Чумакова говорить, що при обшуку знайшли файли, які мають секретні відомості.

Нагадаємо, в травні цього року Залізничний районний суд Сімферополя за шпигунство засудив до 10 років позбавлення волі помічника начальника штабу, начальника відділу захисту секретної інформації Сакської Авіаційної бригади ВМС України.

ТСН

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