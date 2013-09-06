За добу в Україні виявили 470 п’яних водіїв

На дорогах Україні за минулу добу працівники Державтоінспекції виявили понад 470 водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Окрім цього, як зазначається у повідомленні, на дорогах України було зафіксовано 722 ДТП, у яких 10 осіб загинули і 95 були травмовані.

Загалом за минулу добу ДАІшники склали 7 743 адміністративних протоколи за порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, що згідно зі ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, крім штрафу за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння від 2550 грн до 3400 грн, законодавство передбачає такі види стягнень, як позбавлення права керувати транспортним засобом, адмінарешт (7-15 діб), громадські роботи (40-60 годин) та оплатне вилучення транспортного засобу.