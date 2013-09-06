Захарченко відбув до Угорщини
10:15, 06 вересня 2013Кримінал
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Робочий візит
6 вересня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко відбув з робочим візитом до Угорщини. Візит був запланований у рамках двосторонніх домовленостей, досягнутих раніше під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Угорщини в Україні Міхалєм Баєром.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
У програмі візиту заплановані зустрічі з міністром внутрішніх справ Угорщини Шандором Пінтером та керівництвом Національної поліції Угорщини.
У відомстві наголошують, що сторони обговорять питання співробітництва українських та угорських правоохоронців у боротьбі з транснаціональною злочинністю, а також аспекти взаємодії у сфері забезпечення громадської безпеки.
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