Захарченко відбув до Угорщини

6 вересня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко відбув з робочим візитом до Угорщини. Візит був запланований у рамках двосторонніх домовленостей, досягнутих раніше під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Угорщини в Україні Міхалєм Баєром.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

У програмі візиту заплановані зустрічі з міністром внутрішніх справ Угорщини Шандором Пінтером та керівництвом Національної поліції Угорщини.

У відомстві наголошують, що сторони обговорять питання співробітництва українських та угорських правоохоронців у боротьбі з транснаціональною злочинністю, а також аспекти взаємодії у сфері забезпечення громадської безпеки.