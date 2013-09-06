Кузьмін про кримінальне провадження

У Генеральній прокуратурі України заявляють, що зареєстроване кримінальне провадження про розголошення державної таємниці колишнім головою Служби безпеки України Валентином Наливайченком.

Про це сказав в інтерв`ю газеті «Сегодня» № 194 від 6 вересня перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін.

«За заявою народних депутатів зареєстровано кримінальне провадження про розголошення державної таємниці колишнім головою СБУ Наливайченком», - сказав Кузьмін.

Він зазначив, що поки що йдеться про розголошення секретних відомостей і передачу конфіденційних даних, що є власністю держави.

Зокрема, перевіряється інформація, представлена народними депутатами, про те, що Наливайченко виділив співробітникам ЦРУ кабінет на Володимирській (у СБУ) і дав їм можливість ознайомитися з секретними документами. При цьому жоден з іноземних фахівців допуску до такої роботи офіційно не одержував. «Збираються дані, допитуються інші співробітники СБУ, проводяться експертизи», - додав Кузьмін.

При цьому газета зазначає, що Наливайченко називає заяву колег-депутатів «енкаведистською маячнею».

Відповідаючи на запитання, якщо Наливайченко покине Україну, Кузьмін відповів: «Він народний депутат. Притягання його до кримінальної відповідальності без згоди парламенту неможливе. Навіщо йому виїжджати?».