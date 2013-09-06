В Одесі в результаті стрілянини постраждали дві людини

У центрі Одеси невідомий поранив з пістолета двох осіб. Про це УНІАН повідомили у відділі у зв`язках з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області.

Згідно з повідомленням, 5 вересня о 22.05 по спецлінії «102» надійшло повідомлення про стрілянину біля кафе-бару «Кетрін» - на перетині вулиць Катериненській і Троїцькій.

Слідчий-оперативна група на місці події встановила, що двоє чоловіків 1985 і 1972 р. н., обидва раніше судимі, дістали тілесні ушкодження у вигляді травматичних поранень різних частин тіла від невідомого, який відкрив по них вогонь з пістолета травматичної дії. На місці події знайдено гільзи від набоїв, заряджених гумовими кулями.

Потерпілих доставлено до медичних установ, де їм надано відповідну медичну допомогу. Разом з тим, до міліції від них надійшли заяви про те, що до чоловіка, який стріляв, жодних претензій не мають.

Слідством почато кримінальне провадження за правовою кваліфікацією правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Триває слідство.