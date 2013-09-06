Директора спиртзаводу катували праскою

На Тернопільщині невідомі зловмисники із застосуванням сили та тортур пограбували керівника місцевого підприємства.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, злочин стався вночі 4 вересня.

Про виявлених потерпілих повідомив вранці в чергову частину Підволочиського райвідділу внутрішніх справ водій керівника, який, приїхавши за директором, застав чоловіка та його дружину зв’язаними.

Попередньо встановлено, що ввечері до будинку бізнесмена увірвалися троє невідомих чоловіків, віком близько сорока років. Зловмисники, застосувавши грубу фізичну силу, зв’язали господаря та його дружину, після чого почали шукати цінності.

Наразі відомо, що вони викрали ювелірні вироби, сума вкраденого встановлюється.

Потерпілі з травмами різного ступеня тяжкості перебувають в обласній лікарні.

Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці вживають заходів для встановлення осіб зловмисників та їх можливого місця знаходження.

За неофіційними даними, зловмисники напали на директора спиртзаводу. Для з’ясування місцезнаходження цінностей злочинці катували зв’язаних господарів з допомогою розпеченої праски.