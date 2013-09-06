Міліція ліквідувала гідропонічну наркооранжерею

У Чернігівській області міліція цього тижня ліквідувала гідропонічну наркооранжерею, повідомили УНІАН в секторі громадських зв`язків УМВС в області.

Згідно з повідомленням, під час проведення операції ”Мак” співробітники сектору по боротьбі з незаконним обігом наркотиків УМВС в області отримали оперативну інформацію про те, що 30-річний мешканець села Полуботки Чернігівського району вдома займається вирощуванням марихуани.

У ході санкціонованого обшуку в оселі підозрюваного було виявлено понад 110 рослин коноплі. Їх господар вирощував у кімнаті будинку гідропонічним методом, використовуючи спеціальне обладнання для підтримки стабільної температури, рівня вологості та освітлення. Також у будинку було виявлено та вилучено суху речовину рослинного походження вагою близько 200 грамів. За цінами чорного ринку вартість вилученого складає майже 600 тис. грн. Підозрюваний свою провину визнав.

За цим фактом здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 309, 310 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво наркотичних засобів), що карається позбавленням волі на строк до 3 років.