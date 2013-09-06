Приймальники-розподільники для дітей планують реформувати - МВС

На третину знизився рівень підліткової злочинності, майже на чверть, зменшилося число дітей, які повторно вчинили правопорушення, а кількість дітей, які перебувають на профілактичному обліку в міліції, знизилася більш ніж на 15%. Такі дані зафіксували правоохоронці у порівнянні з минулими роками.

Про це під час брифінгу у міліцейському відомстві повідомив начальник Управління кримінальної міліції у справах дітей МВС України Олексій Лазаренко.

У загальному контексті реформування системи ОВС за останній рік Міністерством внутрішніх справ у роботі уповноваженого підрозділу щодо профілактики правопорушень серед дітей започатковано ряд суттєвих новацій.

- Основною новацією - є зміна напрямку діяльності з карально-попереджувального на превентивно-виховний, а щодо підходів у роботі з дітьми, які опинилися в конфлікті з законом, із загальних - на індивідуальні, - підкреслив Олексій Лазаренко.

Також Олексій Лазаренко повідомив, що запроваджується нова філософія діяльності підрозділу. - Він втратить всі ознаки «кримінальності» та «оперативності» і за своєю суттю буде виключно превентивним, профілактичним, - підкреслив правоохоронець.

Зміни стосуються і приймальників-розподільників для дітей (ПРД), що функціонують в системі ОВС. Згідно з результатами моніторингу, що проводили громадські організації, то ПРД мають бути кардинально реформовані.

- Необхідно визначитися чи взагалі повинні такі установи для дітей діяти в системі МВС. На мою особисту думку, яка сформувалася на основі вивчення досвіду діяльності поліції багатьох європейських країн та Канади, такі заклади не повинні бути в системі ОВС. Адже основною їх функцією є ресоціалізація і перевиховання, а це не функція поліції, - зауважив начальник підрозділу. Саме тому керівництвом МВС прийнято рішення підготувати листа до Кабінету Міністрів України з ініціативою доручити Міністерству юстиції України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству соціальної політики України надати обґрунтовані пропозиції щодо внесення змін до ст.7 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» в частині реформування ПРД та їх підпорядкування в якості спеціальної установи, - підсумував Олексій Лазаренко.