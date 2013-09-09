Колишній ректор НУДПСУ Мельник перебуває в США — ЗМІ

Викритий у хабарництві колишній ректор Національного університету Державної податкової служби Петро Мельник перебуває в США, де був затриманий американською поліцією ще в серпні.

Про це пише газета ”Коммерсантъ Украина” (№139 від 9 вересня) з посиланням на джерело в дипломатичних колах.

”Місцеперебування Петра Мельника було встановлено ще в середині серпня, після чого його було затримано американською поліцією”, - повідомив виданню співрозмовник у МВС.

Він не уточнив, в якому саме місті відбулося затримання.

Співрозмовники газети в МВС зазначають, що, оскільки між Україною й США немає договору про екстрадицію, добитися видачі Мельника буде складно. ”Втім, нашим співробітникам буде надано можливість проводити певні слідчі дії, зокрема допити”, - додали в МВС.

Втім, як повідомили виданню в Генпрокуратурі, можливості для екстрадиції Мельника все-таки існують. ”Згідно з діючою практикою, якщо з країною відсутній договір про екстрадицію, то правова допомога може бути надана на умовах взаємності. Тобто ми направляємо відповідний запит до країни, від якої хочемо отримати допомогу, а в обмін письмово гарантуємо владі цієї країни, що в майбутньому розглянемо їх запит про надання аналогічного виду правової допомоги”, - пояснили в ГПУ.

Для вирішення питань про екстрадицію в такій ситуації підключаються дипломатичні канали. ”Уповноважений орган нашої держави направляє в Міністерство закордонних справ запит про надання правової допомоги, а потім МЗС дипломатичним шляхом передає запит компетентному органу країни, якій адресований запит”, - відзначили в ГПУ.

Крім того, як повідомили в Генпрокуратурі, запит на екстрадицію може бути направлений на підставі запиту й іншої країни.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час отримання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника наділи електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік із-під домашнього арешту, знявши електронний браслет.

14 серпня його було оголошено в міжнародний розшук.