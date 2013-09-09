У Сумській області підліток зарубав свою матір сокирою

У місті Конотоп Сумської області підліток зарубав свою матір сокирою.

Як повідомили УНІАН у секторі з питань зв`язків з громадськістю УМВС України в Сумській області, 46-річну жінку з вісьмома рубаними ранами голови виявив удома її чоловік.

Оперативники, прибувши на місце злочину, звернули увагу на те, що з квартири нічого не зникло, але й сина убитої, який залишався вдома з матір`ю, ніде не знайшли.

Під час огляду приміщення було знайдено і знаряддя вбивства – сокиру, яку злочинець залишив у ванній кімнаті.

Співробітники міліції три дні шукали вбивцю жінки, і в результаті затримали сина загиблої, який зізнався у скоєному. Йому пред`явлено звинувачення за ст.115 ч.1 «Умисне вбивство».

«Орієнтування про розшук неповнолітнього були розміщені у всіх громадських місцях, наряди міліціонерів цілу добу патрулювала місто. Особовий склад підрозділу прочісував наближені до місця скоєння вбивства вулиці й околиці міста. Оперативні співробітники відпрацьовували коло спілкування хлопця. Через три доби хлопця знайшли і доставили до відділення, де він і зізнався у скоєному», - розповів начальник Конотопського міськвідділу міліції Сергій Курочка.

Триває досудове розслідування.