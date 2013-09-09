У Вінниці «Беркут» провів День відкритих дверей для ЗМІ

День відкритих дверей для представників мас-медіа провели бійці вінницького "Беркуту".

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, представники засобів масової інформації та громадськість мали нагоду ознайомитися зі специфікою роботи елітного спецпідрозділу вінницьких правоохоронців «Беркут». Міліціонери розповіли присутнім про роботу підрозділу, продемонстрували екіпіровку, спорядження та озброєння, а також вміння затримувати та знешкоджувати правопорушників.

Беркутівці, які щодня ризикуючи власним життям, забезпечують правопорядок і законність, захищають права та інтереси громадян, затримують озброєних злочинців, відкрили двері журналістам, щоб познайомити їх та громадськість зі своєю нелегкою та ризикованою роботою.

Бійці провели навчання з охорони адмінбудівлі. Тактику дій відпрацьовували за наступним сценарієм: від начальника управління обласної міліції надійшло повідомлення, що біля будівлі міліції збиратися натовп агресивно налаштованих молодиків. Вони в вікна кидають каміння, б’ють двері. Оскільки будівля є режимним об’єктом і там зберігається зброя та спецзасоби, керівництвом було прийнято рішення про вжиття заходів для припинення масового правопорушення за допомогою бійців «Беркуту».



Фото: МВС України

Під час тренування беркутівці продемонстрували присутнім вміння з рукопашного бою та силової підготовки, роботу зі спецзасобами та зброєю. Бійці звільняли заручників та знешкоджували злочинців.

- Цей захід ми запланували, щоб через засоби масової інформації показати людям, що робота міліціонера не тільки не легка, але й небезпечна. Вона потребує постійного розумового та фізичного тренування, виснажливої щоденної роботи над собою, адже бійці підрозділу під час виконання службових обов’язків не мають права на помилку. Від кожного залежить не тільки власне життя, а й життя товариша та оточуючих, - говорить командир роти спецпризначення «Беркут» Анатолій Стаховський. – Сьогодні наш підрозділ цілком боєздатний. Бійців відбирають серед діючих працівників міліції та ретельно тренують. На підготовку якісного бійця потрібні довгі 5 років. Вінницькі беркутівці здійснюють охорону громадського порядку під час проведення масових заходів.

На завершення зустрічі працівники «Беркуту» продемонстрували журналістам різні види короткоствольної, гладкоствольної та автоматичної зброї, яку застосовують під час припинення правопорушень та затримання злочинців.