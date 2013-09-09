У Кривому Розі в райвідділі міліції померла жінка

6 вересня 2013 року о 12:50 в фойє Тернівського райвідділу міліції Криворізького міського управління померла 54-річна непрацююча місцева мешканка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МВС України в Дніпропетровській області, 5 вересня жінку, в стані сильного алкогольного сп’яніння «швидкою» доставили до однієї з криворізьких лікарень.

Лікарями їй був встановлений діагноз - хронічний алкоголізм, клінічне алкогольне сп’яніння. Після надання медичної допомоги жінку відпустили додому, але вона відмовилася добровільно залишати приміщення приймального відділення лікарні, періодично виходила для придбання спиртних напоїв, у т.ч. медичних спиртових препаратів, переважно серцево-судинної дії. Потім поверталася та своїми діями порушувала громадський порядок, вела себе неадекватно.

«6 вересня о 01:00 працівники приймального відділення викликали бригаду швидкої допомоги психоневрологічного диспансеру Кривого Рогу, після обстеження лікарями якої, підстав для госпіталізації також виявлено не було. О 10:00 жінка придбала в аптечному кіоску лікарні лікарський засіб «Настоянка гліду», випила його, внаслідок чого сп’яніла та почала ходити по коридорах лікарні, при цьому ображала хворих та лікарський персонал голосною нецензурною лайкою. Близько 11:00 вона в коридорі біля приймального відділення лікарні, справила свої фізіологічні потреби, а коли їй почали робити зауваження, намагалась вчинити бійку», – йдеться у повідомленні.

О 11:25 до чергової частини Тернівського РВ КМУ від чергової медсестри приймального відділення лікарні надійшло повідомлення, що жінка, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння порушує громадський порядок та намагається вчинити бійку. Згодом до лікарні прибув автопатруль міліції. Правоохоронцям лікарі повідомили, що жінка не хвора, госпіталізації не потребує, своїми протиправними діями заважає нормальній роботі лікарняного закладу, після чого допомогли останній сісти до службового автомобіля працівників міліції, яким її, для перевірки особи та складання адміністративного матеріалу, було доставлено до приміщення Тернівського РВ КМУ.

Коли о 12.20 жінку завели до фойє Тернівського РВ КМУ остання, підігнувши ноги, сіла на підлогу та повідомила, що їй погано, після чого працівники Тернівського РВ негайно викликали бригаду швидкої.

Під час надання медиками першої допомоги вона померла.

Труп для встановлення причини смерті направлено до судмедекспертизи. У райвідділі подію зареєстровано, проводиться службове розслідування.