На матч до Києва приїде 2 тисячі англійських фанів
Матч охоронятиме 3 тис. міліціонерів
Допомогу у забезпеченні правопорядку під час матчу між збірними України та Англії вітчизняним правоохоронцям надаватимуть представники делегації поліції Великобританії.
Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
За інформацією правоохоронних органів Великобританії, матч збірних України та Англії відвідають близько 2 тисяч уболівальників команди-гості.
Для супроводження англійських уболівальників до Києва прибула делегація поліції Великобританії у кількості 7 осіб.
До охорони правопорядку на час проведення матчу будуть залучені близько 3 тисяч працівників органів внутрішніх справ.
Нагадаємо, матч збірної України та Англії відбудеться на НСК «Олімпійський» 10 вересня.