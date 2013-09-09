На матч до Києва приїде 2 тисячі англійських фанів

Допомогу у забезпеченні правопорядку під час матчу між збірними України та Англії вітчизняним правоохоронцям надаватимуть представники делегації поліції Великобританії.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

За інформацією правоохоронних органів Великобританії, матч збірних України та Англії відвідають близько 2 тисяч уболівальників команди-гості.

Для супроводження англійських уболівальників до Києва прибула делегація поліції Великобританії у кількості 7 осіб.

До охорони правопорядку на час проведення матчу будуть залучені близько 3 тисяч працівників органів внутрішніх справ.

Нагадаємо, матч збірної України та Англії відбудеться на НСК «Олімпійський» 10 вересня.