МВС не підтверджує інформацію про затримання Мельника у США

У МВС не надходила інформація про затримання Мельника

Міністерство внутрішніх справ України не підтверджує інформацію про затримання у США екс-ректора Петра Мельника.

Про це заявив начальник управління зв'язків з громадськістю МВС Сергій Бурлаков.

"Офіційної інформації про затримання Мельника ми поки не отримували. Якщо його затримають, то ми повідомимо, де і коли. Все, що могли, ми сказали", - сказав Бурлаков.

При цьому він пояснив, що коли українського громадянина затримують за кордоном, то про це сповіщають дві державні структури - Міністерство закордонних справ і, якщо він перебував у розшуку, Міністерство внутрішніх справ.

"Поки що ні у нас, ані в МЗС такої інформації немає", - підсумував представник МВС.

Як повідомлялося, сьогодні, 9 вересня, джерело видання Коммерсантъ-Украина заявило, що колишнього ректора Податкової академії Петра Мельника, який втік з-під домашнього арешту, виявили за океаном, у США.

Кореспондент

