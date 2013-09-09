На Вінниччині намагались обікрасти банкомат

13:54, 09 вересня 2013
Кримінал
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Зловмисники мали зброї

У селищі Стрижавка Вінницького району невідомі із застосуванням зброї намагались обікрасти банкомат.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, сьогодні близько 6:30 на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що невідомі особи намагалися обікрасти банкомат одного з банків, який знаходиться в приміщенні селищної ради у смт. Стрижавка.

Нападники проникли до будівлі, вибивши шибку у вхідних дверях, та намагалися відкрити банкомат. Однак, налякані очевидцями, зникли з місця скоєння злочину, здійснивши два постріли в землю з невстановленої зброї.

На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група міліції. Вилучені речові докази з місця події відправлено на експертизу.

Наразі міліцією проводяться заходи по встановленню та затриманню осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення.

В області введено план «Перехоплення», міліціонери перевіряють автівки, опитують місцеве населення.
Дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.187 КК (розбійний напад). По кримінальному провадженню проводяться слідчі дії.

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