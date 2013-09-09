У Харкові міліціонери затримали псевдомінера

9 вересня 2013 року біля другої години ночі до чергової частини Дзержинського районного відділу міліції в місті Харкові від оператора служби «102» надійшло повідомлення про закладення вибухівки в розважальному закладі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, на місце події негайно виїхало керівництво ГУМВС України в Харківській області, Харківського міського управління міліції, працівники вибухотехнічної та кінологічної служб, слідчо-оперативна група, представники СБУ, ДСНС та швидка медична допомога.

Працівниками вибухотехнічної служби було проведено ретельне обстеження приміщення клубу та прилеглої території. Евакуйовані 600 чоловік, обстежено близько 800 квадратних метрів. Під час перевірки вибухонебезпечних пристроїв та речовин виявлено не було.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів міліціонерами Дзержинського РВ за підозрою у скоєнні даного правопорушення було затримано 59-річного чоловіка без постійного місця мешкання, який до речі в червні поточного року вже повідомляв у міліцію про хибне замінування маршрутного таксі.

За вказаним фактом слідчим відділом Дзержинського РВ відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Покаранням за даний вид злочину законом передбачено обмеження волі на строк до шести років.