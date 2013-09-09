Суд у ”врадіївській” справі проходитиме в Первомайську

Справу про згвалтування і спробу вбивства 29-річної мешканки Врадіївки Ірини Крашкової розглядатиме Первомайський районний суд Миколаївської області.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив сьогодні Апеляційний суд Миколаївської області.

Як повідомив голова суддівської колегії Олександр Ржепецький, таким чином, суд задовольнив клопотання заступника голови Врадіївського районного суду.

Рішення є остаточним і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Справа не може розглядатися Врадіївським райсудом, оскільки з 4 професійних суддів суду один брав участь у розгляді матеріалів справ під час досудового слідства, ще один суддя перебуває у відпустці до 22 вересня, а для розгляду справи потрібна колегія з 3 професійних суддів.

Представники державного обвинувачення, представник потерпілої сторони Євген Стельмах і адвокат обвинувачуваного Сергія Рябіненка Олексій Гончарук виступили за те, щоб справу розглядав Первомайський райсуд, оскільки він найбільше територіально наближений до місця скоєння злочину.

Разом з тим, адвокати обвинувачуваних міліціонерів Євгена Дрижака, Дмитра Поліщука і Михайла Кудрінського виступили за те, щоб справа розглядалася в Центральному районному суді Миколаєва, оскільки саме на цій території розташована обласна прокуратура, яка завершила досудове розслідування у даній справі.

«Я особисто вважаю, що таке місто як Первомайськ досить маленьке, і у зв`язку з тим, що справу завершено в Миколаєві, доцільно з погляду безпеки, об`єктивності і невпливу на суддів призначити розгляд справи в Центральному районному суді міста Миколаєва», - сказав адвокат Дрижака Володимир Клименко.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня 29-річну мешканку Врадіївки Ірину Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації. 28 червня за підозрою в здійсненні згвалтування, розбійного нападу і нанесенні тяжких тілесних ушкоджень було затримано лейтенанта міліції Дмитра Поліщука і єгеря Сергія Рябіненка. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці покуратура Миколаївської області затримала капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака, на який також вказувала потерпіла.

3 липня Центральний райсуд заарештував Дрижака до 15 серпня, пізніше суд продовжив арешт до 27 вересня.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у згвалтуванні і побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (нанесення тяжких тілесних ушкоджень) на тяжчий злочин - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (здійснення закінченого замаху на умисне вбивство, здійснене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рябіненку інкримінується здійснення розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - здійснення згвалтування, розбійного нападу, а також ряду службових злочинів.

2 вересня прокуратура Миколаївської області надіслала до Врадіївського районного суду справу про замах на вбивство, згвалтування, розбійний напад і ряд посадових злочинів, здійснених двома міліціонерами Євгеном Дрижаком і Дмитром Поліщуком та єгерем Сергієм Рябіненком. Проте в прокуратурі зазначили, що справа не розглядатиметься у Врадіївськом суді. Підсудність цієї справи повинен визначити Апеляційний суд Миколаївської області.

3 вересня адвокат Євгена Дрижака Володимир Клименко попросив Вищий спецсуд України перенести процес в іншу область, а його підзахисного - із звичайного в міліцейський корпус СІЗО.