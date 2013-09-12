У Києві викрили підпільний міні-завод з виробництва бензину

У Києві правоохоронці викрили підпільний міні-завод, який незаконно виготовляв недоброякісні бензини та дизельне паливо. Про цей факт на брифінгу в міністерстві внутрішніх справ України повідомив заступник начальника управління Департаменту ДСБЕЗ МВС Іван Дьомін.

За його словами, аналогічні підпільні цехи та міні-заводи працювали у Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Харківській, Херсонській і Чернівецькій областях, повідомляє Управління зв’язків із громадськістю МВС України.

Установлено, що виготовлення нафтопродуктів здійснювалося шляхом змішування низькооктанового бензину з компонентами та присадками моторного палива. Отриманий таким чином сурогат під виглядом моторного палива з використанням підроблених сертифікатів відповідності та паспортів збувався споживачам.

Під час обшуків у зловмисників вилучено техніку, незаконно виготовлені 50 тонн бензину і дизельного пального та 3 тонни компонентів і домішок моторного палива.

Правоохоронці повідомили, що за 8 місяців цього року виявлено понад 400 злочинів у сфері паливної промисловості, майже половина з яких на ринку нафтопродуктів. Кримінальні провадження відкриті за фактами зловживання владою або службовим становищем, перевищення службових повноважень, службового підроблення, за фактами розкрадання та привласнення, незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів. З незаконного обігу вилучено майже 850 тонн недоброякісного пального, домішок та інших сумішей.

Крім того, з початку року викрито понад 60 правопорушень, пов’язаних із державними закупівлями у сфері паливно-енергетичного комплексу.

Про негативні наслідки використання неякісного палива розповів заступник начальника Управління Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Микола Дмитрієв, який узяв участь у брифінгу. За його словами для можливості відшкодування збитків від неякісного продукту громадяни повинні знати декілька нескладних правил.

По-перше, при купівлі пального обов’язково зберігати касовий чек. По-друге, у випадках поломки авто від використання неякісних нафтопродуктів звертатися до офіційних сервісних центрів, які можуть дати компетентний висновок щодо причин їх виникнення. По-третє, документально фіксувати усі витрати на ремонт автомобіля.