Міліція Полтавщини отримала від ОДА 6 легкових автомобілів

Міліція Полтавської області отримала від облдержадміністрації 6 легкових автомобілів.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків з громадськістю в УМВС України в Полтавській області, сьогодні, 13 вересня, голова Полтавської обласної державної адміністрації Олександр Удовіченко разом з начальником міліції Полтавської області Едуардом Федосовим вручили ключі від службових легкових автомобілів «Богдан» представникам чергових частин Київського, Ленінського, Крюківського, Котелевського, Оржицького і Лубенського райвідділів міліції області.

Урочисте вручення відбулося у адміністративного корпусу УМВС України в Полтавській області.

«Завдання місцевої влади - підтримувати і допомагати органам внутрішніх справ. Майже один мільйон чотириста тисяч гривень цього року виділено на підтримку міліції та боротьбу з правопорушеннями. І ми й надалі будемо збільшувати обсяги фінансування обласної міліції, оскільки саме від неї залежить спокій і захищеність кожного з нас», - зазначив Удовіченко.

У свою чергу генерал-майор міліції Едуард Федосов подякував голові облдержадміністрації за підтримку, взаєморозуміння і тісну співпрацю.

«Ми і надалі будемо працювати так, щоб мешканці Полтавщини відчували себе в безпеці, довіряли міліції та співпрацювали з нами. Адже боротьба зі злочинністю та правопорушеннями - це наше спільне завдання. Всі ми прагнемо і заслуговуємо того, щоб жити в безпечній, демократичній, процвітаючій і багатій країні. А для цього потрібно не тільки бажання, а й об'єднання зусиль усіх гілок влади та громадськості. Бо тільки разом можна на належному рівні забезпечити надійний захист конституційних прав і свобод наших громадян і протистояти злочинності», - зазначив Федосов.