У центрі Києва невідомі стріляли у міліціонерів
22:43, 13 вересня 2013Кримінал
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Зловмисників затримали
У центрі Києва невідомі під час затримання влаштували перестрілку із співробітниками міліції.
Як пишуть «Вести», за словами очевидця інциденту, двоє кремезних хлопців намагалися втекти від правоохоронців, перетинаючи проспект Перемоги в районі універмагу «Україна». Один із них зробив два постріли у бік працівників міліції і викинув пістолет під машини, що стояли у заторі.
Через кілька метрів напроти цирку обидва порушники були затримані правоохоронцями.
Саме затримання нагадувало спецоперацію – безліч міліційних машин і десятки міліціонерів.
Навіть за годину на місці продовжували залишатися кілька машин з мигалками і співробітники міліції.
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