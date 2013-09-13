У центрі Києва невідомі стріляли у міліціонерів

У центрі Києва невідомі під час затримання влаштували перестрілку із співробітниками міліції.

Як пишуть «Вести», за словами очевидця інциденту, двоє кремезних хлопців намагалися втекти від правоохоронців, перетинаючи проспект Перемоги в районі універмагу «Україна». Один із них зробив два постріли у бік працівників міліції і викинув пістолет під машини, що стояли у заторі.

Через кілька метрів напроти цирку обидва порушники були затримані правоохоронцями.

Саме затримання нагадувало спецоперацію – безліч міліційних машин і десятки міліціонерів.

Навіть за годину на місці продовжували залишатися кілька машин з мигалками і співробітники міліції.