Міліціонери затримали на Вінниччині відомого рецидивіста

16:19, 17 вересня 2013
Кримінал
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Затриманого підозрювали у вбивстві

Житомирські правоохоронці затримали на Вінниччині відомого рецидивіста та його спільника, які підозрюються у вбивстві. Про це УНІАН повідомили в секторі зв`язків із громадськістю УМВС України в Житомирській області.

Згідно повідомлення, оперативники карного розшуку УМВС України в Житомирській області затримали у Вінниці кримінального авторитета та його спільника.

За даними міліції, обоє затриманих причетні до вбивства киянина, тіло якого знайшли декілька днів тому в Брусилівському районі Житомирщини.

Рецидивіста затримали 13 вересня у Вінниці, а його спільника — також на Вінниччині сьогодні, 17 вересня.
Повідомлення про виявлення на узбіччі дороги в селі Ставище тіла невідомого чоловіка надійшло до Брусилівського райвідділу УМВС України у Житомирській області вранці, 12 вересня, від місцевих жителів.

Працівники слідчо-оперативних груп УМВС та райвідділу, які прибули на місце, розпочали першочергові заходи по встановленню обставин вбивства чоловіка, на тілі якого було виявлено ножові поранення, а на руках та ногах – сліди бійки. Потерпілий - 41-річний киянин - таксував, керуючи за дорученням автомобілем «Тойота кемрі». Населений пункт, де його знайшли, розташований уздовж міжнародної автомагістралі Київ-Чоп. Чоловіка привезли на місце події на автомобілі, з`ясувала міліція.

Правоохоронці почали шукати авто, на якому везли вбитого чоловіка, та з`ясували, що транспортним засобом керували особи з підробленими документами.

”За вказаним фактом 12 вересня було розпочато кримінальне провадження та спрямовані зусилля всіх підрозділів міліції на розкриття зухвалого злочину”, - прокоментував УНІАН цю історію начальник УМВС України в Житомирській області Анатолій Лазарев.

Упродовж короткого терміну міліції вдалося встановити та затримати двох підозрюваних, серед них — особа, добре знана в кримінальному світі ближнього зарубіжжя.

Першого підозрюваного затримали 13 вересня у Вінниці. Ним виявився 54-річний чоловік, відомий у певних колах під прізвиськом «Авто Сумський», загальний стаж перебування в місцях позбавлення волі сягає 35 років. Востаннє він відбував покарання за злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків та зброї, а також підробку документів. Звільнився рецидивіст у січні 2012 року. Наразі відносно нього обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Сьогодні затримано його спільника, 33-річного жителя Чернівців. Його затримано в одному з дачних масивів Вінницької області, де він переховувався. За попередніми даними слідства, причиною вбивства стали корисливі мотиви. Обом затриманим загрожує від 10 до 15 років тюрми, або довічне позбавлення волі.

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