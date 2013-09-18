Експерти ОБСЄ проведуть тренінги з навчання співробітників МВС спілкуванню з журналістами

Експерти Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) проведуть в Україні низку тренінгів з навчання співробітників МВС спілкуванню з журналістами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлось в ході презентації міжнародних експертів з питань практики спілкування з пресою під час розслідувань, в рамках спільного проекту МВС та Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Сприяння вдосконаленню практики взаємодії між правоохоронними органами України та працівниками ЗМІ».

В ході дискусії, що відбулася, представники МВС наголошували на важливості запровадження елементів навчання щодо зв’язків зі ЗМІ до програм підготовки та підвищення кваліфікації персоналу Міністерства внутрішніх справ, а також розробки спеціальних буклетів на допомогу у правильній співпраці зі ЗМІ.

Начальник Управління зв`язків із громадськістю МВС України Сергій Бурлаков висловив вдячність координатору ОБСЄ в Україні Мадіні Джарбусиновій за реалізацію подібних проектів. «Ви вкотре вже відгукнулися на наше прохання і це вже вдруге реалізовується такий масштабний проект протягом двох років”, - сказав він. Бурлаков нагадав, що минулого року навчальні тренінги пройшли працівники підрозділів зв’язків з громадськістю МВС України, а цього року планується проведення занять вже для керівної ланки. За його словами, тренінги проходитимуть керівники підрозділів і начальники міських і районних відділів МВС.

У свою чергу Джарбусинова підкреслила, що головною метою проекту є те, щоб міліція та ЗМІ не відчували себе “по різні сторони барикад”, і спільно працювали на тих чи інших заходах.

“Усвідомлення того, що обидві сторони можуть взаємодіяти, і це взаємодія необхідна одне одному, звичайно, очевидно. Для того, щоб завоювати довіру громадськості, для того щоб покращувати імідж своїх структур, правоохоронним органам необхідна тісна взаємодія з журналістами, з представниками засобів масової інформації. Оскільки довіра громадськості, якої можна домогтися за допомогою ЗМІ, є ключовою умовою постійної роботи співробітників правоохоронних органів”, - наголосила Джарбусинова.

