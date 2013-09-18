Запрута вважає непрозорою процедуру призначення суддів

Жан Запрута, який не пройшов атестацію на посаду судді Джанкойського міжрайонного суду АР Крим, вважає непрозорою процедуру призначення суддів вперше Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ).

Про це Запрута заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, коментуючи відмову ВККСУ призначити його на посаду через низькі моральні якості.

”В Україні закон про судовий устрій і статус суддів у частині призначення суддів не є прозорим, і є абсолютно суб`єктивним. А суб`єктивний механізм визначення моральних якостей дає ВККС можливості для маніпуляцій... Я не проти того, аби комісія вивчала моральні якості кандидата, але ця процедура має проводитися за суворими правилами. У країнах Європи, зокрема, для цього існують спеціальні тести”, - сказав Запрута.

Він переконаний, що ВККСУ вчинила посадовий злочин, відшукавши у його біографії низку фактів, за якими він притягувався до дисциплінарної відповідальності: у 1996 році був звільнений з органів внутрішніх справ за їх дискредитацію, а в 2010 році був оштрафований за управління автомобілем у нетверезому стані.

За словами Запрути, згідно з українським законодавством, дисциплінарні стягнення вважаються ”погашеними” через рік після їх накладення. Таким чином, на його думку, ВККСУ в його випадку вчинила кримінальний злочин, перевищивши посадові повноваження, втрутившись у його особисте життя.

У зв`язку з цим, зазначив Запрута, він звернуся з позовом до Вищого адміністративного суду України з проханням визнати протиправними дії ВККСУ в частини збору, зберігання і використання його персональних даних, але одержав негативне рішення, і тому має намір звернутися зі скаргою на дії комісії до Генеральної прокуратури.