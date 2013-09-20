Новий КПК здатен захистити права громадян, - Цимбалюк

Новий КПК продемонстрував, що перший етап реформування правоохоронної системи в Україні розпочато. Про це заявив під час Міжнародної науково-практичної конференції «Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 року: кримінально-правові та процесуальні аспекти» ректор Львівського державного університету внутрішніх справ генерал-лейтенант міліції Михайло Цимбалюк.

«Уже 10 місяців правоохоронна система України працює згідно положень нового Кримінального процесуального кодексу. Не справдились прогнози певних скептиків, які стверджували, що Кодекс не виправдає як надії українців, так і сподівання міжнародних експертів. Тема конференції запропонована для того, щоб за допомогою науковців та практиків виробити пропозиції щодо удосконалення діючого кримінально-процесуального законодавства України», – зазначив Михайло Цимбалюк.

Ректор вишу подякував представникам ОБСЄ в Україні, завдяки яким вдалось організувати конференцію та ще ряд заходів.

Водночас голова Львівської ОДА Віктор Шемчук наголосив: «Я гордий тим, що мені довелось брати активну участь у підготовці цього документу, так само як і переконувати різні групи депутатів, що це – саме той закон, який потрібен Україні».

До вітального слова також був запрошений декан факультету адміністрації Вищої школи поліції в місті Щитно Республіки Польща Януш Брик. «Порівнюючи діяльність польських та українських правоохоронних органів, варто зазначити, що у нас вона явно відрізняється. До прикладу, у Польщі дещо інші правові норми, що стосуються роботи оперативних підрозділів, – і зміни через декілька років очікуються і в Україні», – відзначив Януш Брик.

Конференція відбувалася у Львові 19-20 вересня.