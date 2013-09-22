Правоохоронці України та Канади провели спільні семінари.

Після підписання Угоди про партнерство з канадською організацією «Агрітім Канада Консалтинг Лтд» щодо реалізації пілотного проекту в Івано-Франківську «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» правоохоронці Прикарпаття приступили до активної співпраці із канадськими колегами.

Як повідомилои УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 18 вересня в Яремчі відбулася чергова зустріч із канадцями. Іноземні спеціалісти представили навчальні посібники, як для дітей, так і методологію програми для її впровадження в Україні. До правоохоронців обох країн доєдналися учасники молодіжної громадської організації «ПЛАСТ».

Начальник управління кримінальної міліції у справах дітей МВС України Олексій Лазаренко зазначив, що метою заходу стало об’єднання тих методик, які існують в громадських організаціях, до прикладу таких як «ПЛАСТ» і тих методів профілактичної роботи, які зараз застосовуються підрозділами кримінальної міліції у справах дітей задля профілактики правопорушень серед дітей та молоді.

Керівник проекту з канадського боку Таня Сенфорд Аммар вважає, що Івано-Франківськ є важливим пілотним регіоном для проекту. За словами жінки, канадці планують впродовж року тестувати програму в Івано-Франківську, а потім уже впроваджувати її по всій Україні.

«Звичайно це додаткове навантаження на працівників міліції, але ми працюємо на профілактику. Адже логічніше попередити правопорушення, не допустити його, ніж потім карати за нього підлітка, - зазначив очільник обласної міліції Олег Сало,- ми, дорослі, є відповідальними за наших дітей і це наша вина, якщо ми не виховаємо їх належним чином».

