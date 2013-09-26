На Харківщині викрили підпільний цех з виробництва отруйних речовин

На Харківщині вивили нелегальний цех з виробництва контрафактних отруйних та сильнодіючих речовин.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, в рамках відкритого кримінального провадження, співробітниками Управління державної служби боротьби з економічними злочинами Головного управління МВС в Харківській області був виявлений нелегальний цех з виробництва контрафактних отруйних та сильнодіючих речовин.

Як наголошується у повідомленні, масштаби та небезпечність підприємства вразили працівників Державної фітосанітарної інспекції області, яких працівники міліції залучили як фахівців.

Заповзятливий бізнесмен налагодив незаконне підприємство на території складів в селищі Васищево Харківського району. Зокрема, окрім керівництва на виробництві працювало ще тридцять чоловік, які щодня виготовляли під брендом відомих торговими марок провідних підприємств Росії та України небезпечний контрафакт. Надалі підробки розповсюджувалися серед сільських господарств різних регіонів.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів працівниками УДСБЕЗ області з виробничих приміщень було вилучено 650 ящиків готової продукції (6,5 тон) та близько 20 тон сировини. Також було вилучено 25 одиниць обладнання (фасувальне, розливне, топографічне, сушильне, пакувальне та інше).

Дану подію слідчим приєднано до вже відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 321(Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Підприємливому «бізнесмену» загрожую до трьох років позбавлення волі.

Наразі проводяться подальші слідчі заходи, встановлюються канали поставки сировини та місця збуту контрафактної продукції.