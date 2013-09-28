В Одесі міліція затримала мопедиста, який грабував жінок-водіїв

В Одесі затримано мопедиста, який пограбував 12 водіїв автомобілів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, 32-річний одесит у жертви обирав лише жінок.

«Зловмисник придумав досить оригінальну схему скоєння злочинів. Він пересувався центральними вулицями Одеси на мопеді, зупинявся на перехрестях на червоне світло і шукав автомобілі з жінками-водіями. Якщо вікно у машині було відкрите, а на пасажирському сидінні лежала сумочка, то мопедист спритним рухом забирав речі через відкрите вікно і зникав. Враховуючи завантаженість вулиць центральної частини Одеси, на машині наздогнати мопед неможливо», - повідомили у відділі.

Так само він діяв і в автомобільних заторах: забирав сумочку і виїжджав - між автомобілями, зустрічною смугою, або виїжджав на тротуар.

Оскільки грабіжник надягав темну куртку і кепку, то його прикмети запам`ятати було проблематично.

Зловмисник забирав гроші, дорогі телефони, які можна швидко продати. Речі, що не представляли для нього цінності, - дешеві мобільні телефони, документи і т. д., закопував у безлюдному місці на території Приморського району міста.

Коли співробітники міліції затримали підозрюваного, він признався у скоєнні злочинів і показав, де заховав викрадені речі. Там було 10 паспортів, документи на автомобілі, кредитні картки, ключі від квартир і машин.

«Від дій цього громадянина постраждали, щонайменше, 12 жінок. Не виключено, що постраждалих значно більше, просто вони не всі зверталися до міліції», - повідомили у відділі.

Стосовно затриманого розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Дана стаття передбачає як покарання позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.