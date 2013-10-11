«Брендові» сумки Adidas шили на Львівщині в підпільному цеху

В одному з районів Львівської області правоохоронці викрили і припинили діяльність підпільного цеху, в якому з використанням спеціального обладнання, всупереч вимогам Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», виготовлялися спортивні сумки з незаконно нанесеним зображенням товарного знаку Adidas.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як розповів начальник управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУМВС України у Львівській області полковник міліції Руслан Галаз «у приміщенні приватного підприємства було виявлено партію (понад 110 штук) вже готових спортивних сумок із використанням знаку Adidas а також вилучено станки для пошиття зазначених виробів».

Представники юридичного відділу ДП «Adidas - Україна» підтвердили, що зазначена продукція виготовлена з порушенням прав «Adidas-AG» на використання торговельних марок, з негативним впливом на її імідж та може представляти загрозу здоров’ю людей через недотримання технологій виробництва.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 229 КК України. (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.) Санкція статті передбачає підприємливим ділкам позбавлення волі на строк до двох років.

Наразі встановлюється мережа збуту виготовленої продукції.