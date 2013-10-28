На Закарпатті на полюванні застрелили мисливця

У Закарпатській області під час полювання загинув мисливець. Трагедія сталася поблизу села Рокосово Хустського району.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України у Закарпатській області.

Неподалік від телевізійної вишки один із мисливців помітив лисицю і став у неї цілитися. Проте замість звіра влучив зарядом в голову іншого мислився, який зійшов із визначеного йому місця та ховався за кущами. Постріл, як повідомляють у міліції, став смертельним – чоловік помер на місці пригоди.

Наразі за даним фактом міліція розпочала кримінальне провадження за ст.119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

«Співробітники міліції постійно проводять відповідні заходи, щоб запобігти нещасним випадкам з вини законних власників зброї. Так, людина, яка отримує дозвіл на володіння мисливською зброєю, в обов'язковому порядку проходить спеціальне навчання з вивченням матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування» – сказав начальник хустської міліції Василь Турдай.