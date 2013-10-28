В Україні побільшало фальшивих гривень - ЗМІ

За дев’ять місяців цього року кількість злочинів, пов`язаних з підробкою грошей, зросла на 20% - до 525 проти 421 за аналогічний період 2012 року. Про це повідомляє тижневик “Деловая столица” з посиланням на відомості МВС України.

Усього за січень-вересень співробітники правоохоронних органів вилучили з обігу 926 фальшивих купюр. З них 848 припадає на гривневі банкноти (на загальну суму 80 545 грн), 45 – на долари, 22 – євро.

Серед вилучених у нинішньому році фальшивок тільки 15 банкнот були номіналом 500 грн, 615 – номіналом 100 грн.

Найчастіше гривневі фальшивки вилучалися у Сумській області (423), Києві (118), Дніпропетровській (82), Івано-Франківській (52), Хмельницькій (51) і Житомирській (35) областях.

За кількістю фальшивих грошових знаків, як відзначає тижневик, Україна поки відстає від сусідів. За даними Центробанку РФ, на даний час у Росії на 1 млн рублевих банкнот, що перебувають в обігу, припадає близько 15 підроблених. У країнах єврозони число фальшивок – 36 на 1 млн, в Україні, за відомостями НБУ, – лише чотири.