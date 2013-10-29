В Одесі судитимуть посадовців кредитної спілки «Україна»

Співробітники Одеського обласного Управління ДСБЕЗ викрили трьох колишніх посадовців кредитної спілки «Україна», від дій яких постраждали понад 7 тисяч вкладників. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що працюючи на посадах з 2005 по 2007 роки, затримані входили до складу стійкої організованої групи, яка здійснювала розкрадання коштів об'єднання громадян.

Кожен з учасників організованої групи виконував відведену йому роль та розподілені обов'язки. Встановлено, що затримані згідно розробленого підозрюваними плану, з каси кредитної спілки, під виглядом видачі кредитів вилучали грошові кошти вкладників. Виникла внаслідок розкрадання недостача грошових коштів по касі КС «Україна» приховувалась шляхом підроблення видаткових касових ордерів.

Незважаючи на ці обставини, зазначені посадові особи, діючи навмисно, всупереч вимогам Закону України «Про кредитні спілки» та попередженням Нацкомфінпослуг, продовжили діяльність спілки по залученню внесків на депозитні рахунки.

Своїми діями, а саме заволодінням грошовими коштами КС «Україна», посадові особи вчинили кримінальні правопорушення передбачені ч.5 ст.191, ч.З ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, організованою групою.

В серпні 2013 року в ході досудового слідства колишнім керівникам КС «Україна» повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушеннях. У вересні обвинувальний акт у відношенні вищезазначених посадових осіб спілки для визнання підсудності направлено до Апеляційного суду Одеської області.