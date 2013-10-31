Вінницького фермера замовив «авторитет» «Квадрат» – МВС

Вінницькі оперативники затримали трьох осіб, причетних до замаху на життя 43-річного громадянина Росії, який останнім часом разом з дружиною проживав на Вінниччині та займався фермерським господарством. Замовник злочину – вінницький кримінальний «авторитет» 90-х років на прізвисько «Квадрат», який проживав у Криму. Двоє виконавців – раніше судимі жителі Вінниччини. Про це на прес-конференції повідомив начальник УМВС України у Вінницькій області генерал-майор міліції Віктор Русин.



За словами міліціонера, двоє невідомих зайшли на територію господарства в селі Комарівка Жмеринського району та відкрили стрілянину по фермеру. 43-річний чоловік з чотирма вогнепальними пораненнями зумів на власному автомобілі втекти від нападників та повідомити міліцію про злочин. Потерпілого госпіталізували до районної лікарні. Над розкриттям зухвалого злочину працювали кращі розшуковці та слідчі. Менш ніж за добу було встановлено особи та затримано винуватців розстрілу людини. Двох підозрюваних оперативники затримали в Жмеринському районі.

Один із затриманих – 39-річний житель Вінниці, який раніше відбував покарання за крадіжку, грабіж та втечу з в’язниці. Він відомий правоохоронним органам, як учасник однієї з найрезонансніших групових втеч з колонії шляхом підкопу. Його напарник – 28-річний мешканець Вінницького району, який теж перебував за ґратами за скоєння крадіжки.

Працівники міліції вилучили пістолет калібру 7,65 мм , який після скоєння злочину зловмисники сховали в лісовому масиві. Вилучену зброю відправили на експертизу.

За словами начальника УМВС у Вінницькій області генерала-майора міліції Віктора Русина, в ході розслідування замаху на вбивство людини з’ясувалося, що злочин був скоєний на замовлення з корисливих мотивів. Оперативно-технічні можливості дозволили міліціонерам встановити місцезнаходження замовника та у найкоротші строки за допомоги кримських колег затримати його на території Автономної Республіки Крим.



Фото: МВС України

За попередніми даними слідства, раніше судимий кримчанин планував заволодіти майном потерпілого.

Наразі за фактом замаху на життя людини відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчо-оперативні заходи, міліція перевіряє затриманих осіб на причетність до скоєння інших злочинів.

Нагадаємо, що про розкриття саме цього злочину повідомив сьогодні у своєму блозі міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.