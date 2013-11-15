В Україну приїхали криміналісти з 9 країн світу

В Україні розпочалася Міжнародна науково-практична конференція експертів-криміналістів. У форумі беруть участь представники 9 іноземних держав: Бельгії, Грузії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Росії, Словаччини та Чорногорії, а також фахівці кількох українських відомств, зокрема – МВС, Мінюсту, СБУ, Державної прикордонної служби тощо.

Як повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, тема конференції – «Актуальні проблеми організації судово-експертного та техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів на сучасному етапі».

За словами начальника Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Дмитра Жидкова, щороку експертною службою проводиться близько півмільйона експертиз і досліджень. З участю міліцейських експертів забезпечується проведення понад 200 тисяч оглядів місць події і 60 тисяч слідчих дій.

«Крім того, ми продовжуємо розвиток таких видів досліджень, як вибухотехнічні, металографічні, експертизи мітохондріальної ДНК, а також мистецькознавчі, дослідження у сфері інтелектуальної власності та інші», – зазначив Дмитро Житков.

Керівник підрозділу МВС також зазначив, що в експертних підрозділах відомства проводяться дослідження за 50-ма напрямками. З допомогою експертиз в цілому розкривається майже 50 % скоєних злочинів.

На розгляд учасників наукового форуму винесені актуальні теоретичні проблеми криміналістики і судової експертизи, а також питання використання спеціальних знань у попередженні, розслідуванні і розкритті злочинів.

Організатори конференції очікують, що в ході її проведення відбудеться обмін позитивним досвідом експертної практики, а найкращі пропозиції та рекомендації знайдуть своє відображення у повсякденній діяльності українських спеціалістів.