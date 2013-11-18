Невідомі в масках пограбували АЗС

У Чечільнику Вінницької області сьогодні насвітанку двоє невідомих, одягнених в шапки з прорізями для очей, скоїли збройне пограбування АЗС.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, пограбування сталося близько 5-ї години ранку. Нападники, погрожуючи працівникам АЗС предметом, схожим на пістолет, заволоділи грошовими коштами з каси в сумі 1,5 тис грн. Після скоєння злочину розбійники зникли з місця події на автомобілі.

Як повідомив заступник начальника слідчого управління УМВС Сергій Кримчук, за фактом скоєння розбійного нападу відкрито кримінальне провадження відповідно до ч.4 ст.187 КК України. За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років з конфіскацією майна.

Наразі триває огляд місця події, над розкриттям злочину працює створена посилена слідчо-оперативна група міліції.

«Правоохоронцями вживаються усіх заходів по встановленню та затриманню винних осіб», - запевнили в обласному главку міліції.