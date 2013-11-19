У МВС спростили вимоги до аптек, що реалізують знеболюючі препарати.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, відповідні зміни до технічних вимог для приміщень, в яких планується розмістити аптечний заклад, набули чинності з моменту підписання відомчого наказу та реєстрації його в Міністерстві юстиції України.

Наказом МВС України від 28 жовтня 2013 року № 1026 «Про внесення змін до Вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин» передбачене спрощення процесу отримання Дозволу для відкриття аптеки.

Необхідність внесення цих змін була передбачена Постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та зниження наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я». 8 листопада цього року наказ МВС був зареєстрований у Міністерстві юстиції України за № 1913/24445.

Зокрема, при відкритті аптечного закладу у приміщенні, яке заздалегідь не планувалося для цієї мети, вже не потрібно обов’язково дотримуватися ряду технічних вимог: товщини стін, підлоги, стелі тощо. Крім того, ці приміщення необов’язково обладнувати засобами сигналізації, виведеними на централізовані пункти охорони, достатньо лише встановити місцеву звукову та світлову сигналізацію. Відповідно більша кількість приміщень можуть бути використані для аптечної діяльності.

Розробники цього нормативного акту зазначають, що внесені зміни сприятимуть розширенню мережі аптек, які надають повний спектр послуг, у тому числі – з реалізації знеболюючих препаратів із вмістом наркотичних та психотропних речовин. Відтак, збільшується рівень доступності цих ліків для пацієнтів із хронічним больовим синдромом.

Наразі видача дозволів МВС на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів вже здійснюється з урахуванням внесених змін.

„Нагадаємо, що прийом суб’єктів господарювання, які мають намір відкрити аптечний заклад, здійснюється щовівторка та щочетверга у кожному обласному підрозділі Міністерства внутрішніх справ України”, - зазначається у повідомленні.