В Інтернеті почали продавати «набір мітингувальника»

Після початку масових акцій протесту на сайті оголошень Slando з`явилося оголошення про продаж «набору для мітингувальників».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Slando.

В оголошенні автор пише: «Продаю готовий набір мітингувальника. У нього включено все, що необхідно людині, яка довгий час збирається відстоювати свої інтереси і погляди в холодну пору року. Набір включає в себе: термос (1,5 л), містка сумка-холодильник, парасолька, дощовик, каремат, спальний мішок, портативний зарядний пристрій для телефону, фляга, газовий пальник, набір продуктів і води на три дні, маркери та три листа ватману, ліхтарик, вологі і сухі серветки, термохімічні грілки (4 шт), пам`ятка мітингувальника із зазначенням законів і статей в разі конфліктів з правоохоронними органами».

Також у всіх бажаючих є можливість додатково замовити різні речі, наприклад, шолом або прапори і символіку. Крім того, при замовленні набору мітингувальника маску Гая Фокса (анонімусів) дають у подарунок. Автор оголошення просить за свій набір від 400 до 1000 гривень, оскільки можлива різна комплектація набору.

«Набір мітингувальника» – це одна з багатьох спроб винахідливих українців заробити на акціях протесту. Наприклад, один з київських готелів пропонує учасникам «евромайдану» одну ніч проживання безкоштовно. Крім цього, на Slando активно вербують людей для участі в різних мітингах, пропонуючи за таку «роботу» по 15-20 гривень на годину, зазначили у прес-службі.