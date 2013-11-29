Із сайту СБУ зник розділ «Переваги членства України в ЄС»

Із сайту Служби безпеки України зник розділ «Переваги членства України в ЄС».

Наразі відповідний текст можна переглянути лише в кешованій версії Google, повідомляє Watcher.

У зниклому тексті йдеться про розвиток економіки, високу якість життя, права людини, демократію, реформи в інтересах людей. Наводимо повний текст.



Що міг би дати нам, пересічним українцям, вступ до ЄС?



Головна перевага вступу України в ЄС полягає у можливості виходу нашої держави на один рівень з провідними країнами Європи та прийняття її до співдружності вільних, розвинутих в економічному та політичному плані держав.



ЄС - це розвиток економіки

Вступ України до Євросоюзу дозволить нам приєднатися до одного з самих відкритих світових ринків, більшого ніж ринки США та Японії. ЄС - це єдиний гармонізований ринок з майже 500 млн. користувачами та 30 млн. фірм і компаній, що виробляють та користуються товарами за єдиними правилами та стандартами. Рівноправне членство в ЄС дозволить українським виробникам вільно вести торгові операції на європейському ринку та змусить їх до підвищення якості товарів, для забезпечення їхньої конкурентноздатності.

Придбавши для себе будь-який товар, кожен громадянин Євросоюзу може бути впевнений у його якості та надійності, А ВИ?



ЄС - це висока якість життя

Середній рівень та якість життя в країнах ЄС в рази перевищує показники України.

Вступ України до Євросоюзу дозволить долучитися до його економічних і соціальних програм, отримати доступ до європейської системи освіти, охорони здоров'я, ринку праці. Позитивні наслідки євроінтеграції відчує на собі кожний громадянин України.



ЄС - це права людини

Ефективний і доступний судовий захист, високі і надійні конституційні гарантії прав і свобод людини та громадянина, дієві і справедливі обмеження соціальної нерівності - все це невід'ємні наслідки руху до Об'єднаної Європи.



ЄС - це демократія

Високий рівень розвитку демократичних інститутів в країні-претенденті - один із основоположних критеріїв для вступу нових членів до ЄС. Обравши курс на європейську інтеграцію, наша держава має докласти значних зусиль аби українські громадяни відчули переваги демократії європейського зразка, адже дійсна демократія - це не тільки можливість вільно висловлювати свої думки, а й спроможність пересічного громадянина своїми діями визначати напрями розвитку своєї громади, дієво впливати на розвиток суспільства та держави.



ЄС - це енергетична безпека

У сучасних умовах жодна європейська країна не в змозі одноосібно забезпечити свою енергетичну безпеку. Рухаючись по дорозі до вступу в ЄС наша держава намагається отримати підтримку та відстоювання своїх енергетичних інтересів з боку провідних країни Європи. Ставши членом європейської спільноти, Україна не буде сприйматись лише як «транзитна територія», через яку прокладені трубопроводи в Європу.



ЄС - це вільні подорожі

Після вступу до Євросоюзу перед громадянами країни-новачка відкривається велика кількість європейських кордонів та з'являється унікальна можливість вільно, без перешкод та принизливих «візових контролів» пересуватися Європою. Громадянин Євросоюзу не повинен вистоювати довгі черги у посольствах інших європейських держав з метою отримання дозволу на перебування у їх країні, а також доводити працівникам іноземної дипустанови відсутність намірів залишитися там на заробітки чи нелегальним мігрантом.



ЄС - це реформи в інтересах людей

Процес вступу держави до ЄС стимулює внутрішні політичні, економічні та соціальні реформи усіх сфер суспільного життя: від конституційних засад до комунальних тарифів, від системи оподаткування до гарантій прав людини.

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