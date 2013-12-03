Обстановка у місцях проведення заходів залишається спокійною – МВС

Станом на 10.00 обстановка у місцях проведення масових заходів залишається спокійною.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

«Незважаючи на велику кількість учасників масових заходів різнополярного політичного спрямування, міліції вдалося забезпечити охорону громадського порядку. Станом на ранок 3 грудня обстановка залишається спокійною», - сказано у повідомленні.

Міністерство внутрішніх справ України звертається до учасників масових акцій із проханням не вчиняти правопорушень, а також нагадує, що за скоєння протиправних дій передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.