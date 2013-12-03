Розслідувати побиття журналістів буде спільна група

Сьогодні відбулося позачергове засідання Комітету з питань свободи слова та інформації Верховної Ради України. Під час засідання йшлося про розслідування фактів перешкоджання професійній діяльності журналістів під час акцій протесту у Києві.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

У заході взяли участь народні депутати України, представники Генеральної прокуратури, міністерства внутрішніх справ, медіаспільноти та громадських організацій.



Олег Татаров

За словами заступника начальника Головного слідчого управління МВС України Олега Татарова до міліції надійшло 26 повідомлень про побиття журналістів. За всіма ними відкриті кримінальні провадження, частина яких передана за підслідністю до прокуратури, дві з них розслідує МВС.

«Ми також здійснюємо моніторинг усієї наявної інформації в ЗМІ щодо постраждалих журналістів та проводимо за цими фактами перевірку. Також закликаємо усіх постраждалих журналістів звертатися до міліції із відповідними заявами», - наголосив Олег Татаров.



Олег Матвєйцов / Фото: МВС України

У свою чергу начальник управління масових та спортивних заходів МВС Олег Матвєйцов розповів присутнім про те, що уже сьогодні задля безпеки журналістів, правоохоронці біля Верховної Ради роздавали їм жилети із надписом «Преса».

Разом з тим, усі члени Комітету одностайно підтримали ініціативу голови створити спільну робочу групу для якнайшвидшого, повного та об’єктивного розслідування фактів побиття журналістів під час масових заходів, що пройшли останніми днями у столиці. До цієї групи увійдуть народні депутати, представники Генпрокуратури, МВС, медіаюристи та представники журналістської спільноти. Таку ініціативу повністю підтримав голова Національної спілки журналістів України Олег Наливайко.