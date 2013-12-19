У Черкасах прокуратура звинувачує в опорі міліції депутата міськради

Прокуратура Черкаської області сьогодні оголосила підозру у вчиненні злочину одному із депутатів Черкаської міської ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, прокуратурою області здійснено повідомлення про підозру одному із депутатів Черкаської міської ради у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 342 КК України (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків).

Установлено, що 11 грудня вказаний депутат міськради під час проведення мітингу на площі біля Черкаської міської ради, застосував фізичну силу до працівника правоохоронного органу під час охорони ним громадського порядку. На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

Досудове розслідування триває, у найближчий термін кримінальне провадження буде скеровано до суду.

Як стало відомо УНІАН з джерел близьких до офіційних, підозру оголошено депутату Черкаської міськради Максиму Булатецькому, сину кандидата у народні депутати від опозиції по в/о №194 на довиборах 15 грудня Миколи Булатецького. Прокуратура інкримінує йому те, що він розірвав ланцюг охорони, вчинив штовханину та пошкодив уніформу працівників міліції. 23 грудня він знову має прибути до слідчого для дачі свідчень по справі.

В інтерв’ю черкаським ЗМІ Максим Булатецький сказав, що вважає відкрите прокуратурою кримінальне впровадження політичним тиском на нього та на його родину.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня у Черкасах біля будівлі Черкаської мерії депутати міськради та активісти Євромайдану після сутички з міліцією повісили на флагшток прапор Євросоюзу. У цьому їм перешкоджали кілька десятків бійців спецпідрозділу міліції «Грифон» та патрульно-постової служби. Через годину невідомі вкрали прапор ЄС з флагштоку на площі перед Черкаською міськрадою.