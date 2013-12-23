На хабарі затримали завідуючого відділенням коледжу
Гроші виявили у робочому столі
Правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що завідуючий відділенням коледжу систематично вимагає та отримує від громадян хабарі. Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
Під час реалізації справи співробітники УДСБЕЗ УМВС спільно з СДСБЕЗ Хустського МВ УМВС затримали згаданого хабарника. Ним виявився завідуючий заочним відділенням місцевого коледжу.
В службовому кабінеті керівника в шухляді його робочого столу було виявлено та вилучено кошти в сумі 6 830 грн, отримані ним від студентів цього навчального закладу в якості неправомірної вигоди за успішну здачу ними осінньої сесії.
Дана подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань, підозрюваний у хабарництві чиновник затриманий в порядку ст. 208 КПК України та поміщений в ізолятор тимчасового тримання Хустського МВ УМВС.
Слідство у справі триває.