В Одесі під час бійки гість відкусив господареві квартири вухо

В Одесі господареві квартири під час бійки гість відкусив частину вуха.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, працівники Київського райвідділу в ході слідчих дій встановили, що 22 грудня за місцем проживання 41-річного одесита виник конфлікт, який переріс у бійку. Зокрема, побилося двоє гостей - 29-річний житель міста Іллічівськ Одеської області і 22-річний житель Одеси.

«Під час бійки так вийшло, що 22-річний одесит відкусив частину вуха господареві. Хлопцю повідомлено про підозру в здійсненні кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України», - розповіли у відділі. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років.