Анонімним «мінером» у Вінницькій області виявився п’ятикласник

На Вінниччині, 26 грудня, близько 18.00, на спецлінію «102» надійшов дзвінок від жительки с. Зарванці Вінницького району. Жінка розповіла, що їй зателефонував невідомий і сказав, що її будинок замінований. Голос був схожий на дитячий, однак правоохоронці реагують на усі без винятку повідомлення, бо від цього залежить безпека і життя людей.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, за вказаною адресою виїхали усі служби оперативного реагування міліції, газова служба, працівники МНС, швидка допомога. Будинок і прилегла територія були обстежені експертами-вибухотехніками, огляд місця події проводився за допомогою кінологів зі службовими собаками. Вже за годину стало зрозуміло, що повідомлення про замінування було хибним, а мешканцям будинку та їх сусідам нічого не загрожує.

Поки тривала робота на вибухонебезпечному об’єкті, міліція встановила особу, яка підозрюється у «замінуванні» - жартівником виявився 11-річний школяр з Київської області. Як з’ясувалося, п’ятикласник у такий спосіб вирішив розважитися. Хлопець набрав випадкові цифри мобільного номеру і потрапив на жительку Вінницького району.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до ч.1 ст.259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді ув’язнення строком від двох до шести років.

Так як «мінер» не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, завдані жартами сина матеріальні збитки відшкодовуватимуть його батьки.