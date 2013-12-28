У Харкові підпалили авто активістів Євромайдану

У Харкові міліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу третього автомобіля активістів місцевого Євромайдану.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

У цей час проводяться усі необхідні заходи для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня близько 3:00 сталося загорання автомобіля Chevrolet Lacetti, припаркованого на ніч поруч із будинком по вулиці Данилевського в центрі міста. Внаслідок пожежі полум’я перекинулось на автомобіль Honda, який стояв поруч. Обидва автомобілі згоріли майже повністю.