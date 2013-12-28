У Києві міліція ліквідувала бордель

У Києві міліція припинила існування притону розпусти, який був облаштований в одній із квартир будинку на бульварі Лесі Українки.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, інформація про притон до правоохоронців надійшла по телефону від невідомого 27 грудня.

У ході відпрацювання інформації було встановлено, що за названою анонімом адресою дійсно розташовано притон, де перебували 7 повій з різних регіонів України і 3 клієнта. «У ході бесіди було встановлено, що клієнти повій – чоловіки з наметового містечка Майдану Незалежності», - зазначили у міліції.

Повії пояснили, що вони самостійно орендували квартиру за вказаною адресою та почали займатися проституцією. Клієнтів вони шукали на Майдані Незалежності серед мітингувальників.

Працівники міліції встановили особи жінок та склали адміністративні протоколи.